РИАМО - 19 июл. В Пушкинском городском округе в 11 раз в феврале 2021 года пройдет фестиваль спортивных единоборств и боевых искусств «Кубок равноапостольного Николая Японского», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«По предварительным данным, мероприятие состоится с 20 по 23 февраля 2021 года. <…> Желающие принять участие в фестивале могут попробовать свои силы во всестилевом каратэ, современном мечевом бое, паракаратэ, паракудо, сумо, сурдосумо, киокусинкай, годзю-рю, уэчи-рю, косики каратэ, боевом самбо, казарле, городошном спорте, шотокане и каратэ WKF», — говорится в сообщении.

На мероприятие могут приехать гости из Японии, Казахстана, Франции, Англии, Германии и других стран. Приезд иностранных команд будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

По словам одного из организаторов мероприятия, протоиерея Кирилла Соколова, телеканал «Спас» проводит подготовку к съемкам документального фильма про Кубок Николая Японского — «Движение вверх». Одним из героев фильма станет житель Пушкинского округа. Остальные герои — юные спортсмены из Волгограда, Калининграда, Архангельска, Ростова и других городов.

«В основу фильма ляжет их спортивная история, любовь к спорту, подготовка к участию в Кубке Николая Японского. Всего будет выпущено восемь серий по 50 минут», — добавил Соколов.

Десятый юбилейный фестиваль спортивных единоборств и боевых искусств «Кубок равноапостольного Николая Японского» проходил на территории Пушкинского округа в феврале 2020 года. Его участниками стали свыше 3,5 тысяч спортсменов из 15 стран мира и 47 регионов России. Всего в ходе турнира было разыграно 570 медалей, 160 из которых завоевали жители Пушкинского округа.