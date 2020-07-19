РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 июл. В городском округе Красногорск за минувшие сутки выявили десять новых случаев Covid-19, говорится в сообщении подмосковного оперштаба по ситуации с коронавирусом.

«В Подмосковье за сутки выявлено 171 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Выявленные случаи по городским округам: Красногорск - 3067 (плюс 10)», - говорится в сообщении.

Всего с начала пандемии в Московской области зафиксировано 61 743 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1058 заболевших, выздоровели и выписались 43 367 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8-800-550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону.

В ней учитываются граждане, сдававшие анализ на Covid-19 в Московской области и те, кто указал в графе «фактическое место проживания» один из городских округов Подмосковья.

Текстовая трансляция

19 ИЮЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- 10 человек с Covid‑19 скончались в Подмосковье за сутки. За весь период пандемии в регионе умерло 1058 человек.

- Еще 171 случай коронавируса выявили в Московской области. Общее число случаев инфицирования с начала пандемии составило 61 743.

- Еще 319 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье. Всего с начала пандемии выздоровели свыше 43,3 тысячи человек.

- 591 случай коронавируса выявили в столице за сутки. За весь период пандемии было подтверждено 233 545 случаев инфицирования.

- Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 359 пациентов. Всего от инфекции в городе вылечили свыше 170,5 тысяч пациентов.

- В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом. Общее число скончавшихся достигло 4299.