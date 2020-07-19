РИАМО - 19 июл. Российский боксер и депутат Госдумы Николай Валуев рассказал о том, что будет болеть за футбольный клуб «Зенит» в матче 1/2 финала Олимп — Кубка России, в котором команда встретится с московским «Спартаком», сообщает Газета.ru.



Игра между командами состоится в воскресенье в 18:30. Матч пройдет в Санкт-Петербурге.



«Хорошего дня! Сегодня — чемпион России «Зенит» против «Спартака». Полуфинал Кубка. Принципиальный матч, жесткий будет футбол. Игрокам желаю — без травм. Да, болею за сине-бело-голубых. Вперед, «Зенит!» — написал Валуев в Twitter.



Также в воскресенье проходит матч 1/2 финала Олимп — Кубка России между подмосковными «Химками» и «Уралом».