РИАМО - 19 июл. Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус подчеркнул, что любит жизнь и не собирается заканчивать ее самоубийством, передает Газета.ru.

Ранее появились сообщения о том, что углубленный аудит обнаружил нарушения финансовой деятельности РУСАДА.

«Понимая профессионально возможные сценарии в ситуации, когда отчет, заказанный Олимпийским комитетом России (ОКР), направленный на мое отстранение от должности, стал несостоятелен, официально заявляю: я люблю жизнь, я не буду кончать жизнь самоубийством», — написал Ганус в Twitter.

Он отметил, что все посмертные записки, которые могут от него появиться, будут получены помимо его воли.