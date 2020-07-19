РИАМО - 19 июл. Больше всего новых случаев коронавируса за сутки в Московской области выявили в Домодедове (21), Сергиевом Посаде (14), Люберцах (13), Химках (12), сообщает региональный оперштаб по ситуации с Covid‑19.

В Подмосковье за сутки выявили 171 новый случай коронавирусной инфекции.

Также десять новых случаев Covid-19 зафиксировали в Красногорске, девять – в Подольске, по восемь – в Долгопрудном и Королеве, по шесть – в Мытищах и Раменском, по пять – в Павловском Посаде, Электростали, Пушкине.

По четыре новых случая инфекции выявили в Истре, Луховицах, Щелкове, по три – в Лобне и Ленинском округе, по два – в Воскресенске, Одинцове, Реутове, Дзержинском, Коломне, Егорьевске, Озерах, Рузе, Серпухове, Солнечногорске.

По одному случаю за сутки выявили в Богородском округе, Жуковском, Кашире, Лосино-Петровском, Краснознаменске, Дмитрове, Клину, Лыткарине, Наро-Фоминске, Чехове и Талдоме.

В остальных городских округах новых случаев коронавируса не зафиксировано.

В медучреждениях региона наблюдаются и проходят лечение пациенты из Москвы и других регионов России, из-за рубежа. За все время пандемии в области было выявлено свыше 3,5 тысяч случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Подмосковье.

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Текстовая трансляция

19 ИЮЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- 10 человек с Covid‑19 скончались в Подмосковье за сутки. За весь период пандемии в регионе умерло 1058 человек.

- Еще 171 случай коронавируса выявили в Московской области. Общее число случаев инфицирования с начала пандемии составило 61 743.

- Еще 319 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье. Всего с начала пандемии выздоровели свыше 43,3 тысячи человек.

- 591 случай коронавируса выявили в столице за сутки. За весь период пандемии было подтверждено 233 545 случаев инфицирования.

- Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 359 пациентов. Всего от инфекции в городе вылечили свыше 170,5 тысяч пациентов.

- В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом. Общее число скончавшихся достигло 4299.