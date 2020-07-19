РИАМО - 19 июл. Дорожная авария произошла на трассе в Можайском городском округе, пострадали три человека, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«По предварительной информации, на 16-м километре автодороги Руза – Воронцово – Тетерино (Можайский округ) произошло встречное столкновение двух легковых автомобилей марок BMW и «ВАЗ». В результате ДТП три человека пострадали», – говорится в сообщении.

На месте дорожной аварии работают сотрудники ДПС ГИБДД. Все обстоятельства данного происшествия выясняются в настоящий момент.