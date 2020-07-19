РИАМО - 19 июл. Более двух месячных норм осадков выпало в некоторых городах Московской области с начала июля, в столице норма дождей за второй месяц лета также перевыполнена, сообщается на сайте «Метеовести».

В ближайшее время в регионе также ожидаются дожди.

«Циклон, формирующийся над Средней Волгой, в ближайшие пять-шесть дней будет смещаться к северу, и даже к северо-западу. Уже сегодня (в воскресенье - ред.) он начнет свое влияние в погоду юго-восточной части Центрального округа, в том числе зацепит и Московский регион», — говорится в сообщении.

Траектория прохода циклона будет восточнее Московского региона, поэтому он лишь частично накроет столицу и Подмосковье.