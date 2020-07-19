РИАМО - 19 июл. Столичные власти обсудили ситуацию вокруг недопуска армянских товаров на рынок «Фуд Сити» с послом Армении Варданом Тоганяном, фуры допустили на территорию торгового объекта, сообщает РИА Новости.

«Я сейчас с послом говорил, <…> абрикосы все распродали, а на «Фуд Сити» сегодня три фуры зашло, никаких проблем у них нет», — сказал глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

Ранее посольство Армении в России попросило мэрию Москвы разобраться в ситуации вокруг недопуска армянских товаров на продовольственный рынок «Фуд Сити», расположенный в районе Калужского шоссе. Накануне свыше 50 фур с армянской сельхозпродукцией не пустили на территорию рынка.

Тоганян также сообщал, что сотрудников посольства Армении, которые прибыли на рынок для разрешения ситуации, «выпроводили силой» охранники.

Посол выразил недоумение, заявив, что в российской столице «создался некий национальный анклав» с «законами другой страны».

По данным СМИ, ситуация на рынке «Фуд Сити» могла произойти из-за эскалации конфликта на армяно-азербайджанской границе.