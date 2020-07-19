РИАМО - 19 июл. ГМИИ имени Пушкина совместно с украинским брендом TTSWTRS начал продажу лимитированной коллекции одежды с татуировками, коллаборация приурочена к выставке «Тату», возобновившей работу с 10 июля, сообщает Газета.ru.

«Выставка-исследование, подготовленная при участии парижского Музея искусства Африки и Америки на набережной Бранли, знакомит зрителей с 3000-летней историей искусства татуировки», — отмечается в материале.

Порядка 200 уникальных произведений позволят посетителям музея проследить, как со временем менялись функции татуировки — от символов аборигенов до моряков и уголовников, а также различных субкультур.

Тема выставки перекликается с основной концепцией бренда TTSWTRS — он выпускает одежду с оптической иллюзией татуировки на обнаженном теле. Каждый рисунок создается в сотрудничестве с известными тату-мастерами.

В капсульную линейку вошли три бестселлера в бежевом цвете, имитирующем кожу: боди из сетки, шелковый платок и толстовка. Одежда продается в сувенирном магазине музея.