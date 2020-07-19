РИАМО - 19 июл. За минувшие сутки в Московской области скончались десять пациентов с диагностированной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии в регионе умерло 1058 человек, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

За сутки в регионе выявили 171 случай заболевания коронавирусом. Общее число выявленных случаев инфицирования Covid-19 в Подмосковье достигло 61 743.

Также за сутки в регионе врачи вылечили 319 человек, за весь период пандемии выздоровели и выписались 43 367 пациентов.

Ситуация с заболеваемостью в Московской области стабилизировалась. Открыты парки и скверы, работают гостиницы, санатории, пансионаты и дома отдыха. В транспорте и общественных местах продолжает действовать масочный режим.

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Текстовая трансляция

19 ИЮЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- 10 человек с Covid‑19 скончались в Подмосковье за сутки. За весь период пандемии в регионе умерло 1058 человек.

- Еще 171 случай коронавируса выявили в Московской области. Общее число случаев инфицирования с начала пандемии составило 61 743.

- Еще 319 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье. Всего с начала пандемии выздоровели свыше 43,3 тысячи человек.

- 591 случай коронавируса выявили в столице за сутки. За весь период пандемии было подтверждено 233 545 случаев инфицирования.

- Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 359 пациентов. Всего от инфекции в городе вылечили свыше 170,5 тысяч пациентов.

- В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом. Общее число скончавшихся достигло 4299.