РИАМО - 19 июл. В Подмосковье за прошедшие сутки выявили 171 случай заражения коронавирусной инфекцией, общее число случаев инфицирования с начала пандемии составило 61 743, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

За сутки в России зафиксировали 6109 случаев коронавируса. Скончались 95 пациентов с подтвержденным Covid-19, вылечился 3 481 человек.

Для профилактики коронавируса в общественных местах Московской области рекомендуется носить маски.

В регионе работает горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции: 8 (800) 550-50-30.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

19 ИЮЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- 10 человек с Covid‑19 скончались в Подмосковье за сутки. За весь период пандемии в регионе умерло 1058 человек.

- Еще 171 случай коронавируса выявили в Московской области. Общее число случаев инфицирования с начала пандемии составило 61 743.

- Еще 319 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье. Всего с начала пандемии выздоровели свыше 43,3 тысячи человек.

- 591 случай коронавируса выявили в столице за сутки. За весь период пандемии было подтверждено 233 545 случаев инфицирования.

- Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 359 пациентов. Всего от инфекции в городе вылечили свыше 170,5 тысяч пациентов.

- В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом. Общее число скончавшихся достигло 4299.