РИАМО - 19 июл. Хлопок электрического водонагревательного бойлера произошел деревне Ново-Петровское городского округа Истра, пострадавших в результате инцидента нет, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

Спасатели оперативно прибыли на улицу Советская, дом 89, где произошел хлопок бойлера в квартире на первом этаже. Возгорания не последовало.

«Повреждений несущих конструкций здания нет, расселение жителей не требуется. Пострадавших в результате ЧП нет», — говорится в сообщении.

К ликвидации последствия ЧС привлекали семь единиц техники и 20 человек, в том числе от МЧС — одна единица техники и три человека.