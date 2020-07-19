РИАМО - 19 июл. Стали известны составы на футбольный матч 1/2 финала турнира Олимп — Кубка России, игра пройдет между екатеринбургским «Уралом» и подмосковными «Химками», сообщает Газета.ru.

Встреча начнется в воскресенье в 13:00. Игра пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена».

«Химки»: Лантратов, Гапон, Тихий, Данилкин, Смирнов, Мартусевич, Корян, Трошечкин, Боженов, Полярус, Дядюн», — говорится в сообщении.

Запасные подмосковного клуба: Барков, Хомич, Генералов, Тихонов, Евдокимов, Мурнин, Кухарчук, Маляров, Георгиевский, Мишуков, Конате, Алиев.

В «Урале» на поле выйдут Годзюр, Герасимов, Кулаков, Бавин, Емельянов, Бикфалви, Калинин, Егорычев, Августиняк, Кухарчик, Погребняк. В запасных у екатеринбургского клуба числятся: Полетаев, Мамин, Насыров, Ароян, Вилюш, Золотов, Ефремов, Магомадов, Гусейнов и Панюков.