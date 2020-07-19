РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 19 июл. В ходе субботника добровольцы навели порядок на детской площадке во дворе дома №22 на Лесной улице в Дзержинском, сообщила в своем Instagram-аккаунте глава городского округа Людмила Иванова.

«Почти 20 человек – партийцы местного отделения «Единой России», молодогвардейцы во главе с лидером Никитой Гагариным вышли на субботник. Всем миром приводили в порядок детскую площадку на Лесной, 22», - написала Иванова.

Она добавила, что во время очередного рейда обратила внимание коммунальщиков на безобразное состояние десткой площадки. Тогда партийцы во главе с руководителем исполкома Алексеем Кочетковым предложили ее обновить и организовали субботник.

Депутат Василий Кричевцов купил несколько банок краски и кисти, всем раздали инвентарь и площадку привели в порядок.