РИАМО - 19 июл. В Сергиево-Посадском городском округе около железнодорожной станции Радонеж обнаружили тело женщины, упакованное в чемодан, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

Страшную находку в лесном массиве сделали местные грибники.

«Обнаружен туристический чемодан с телом неустановленной пожилой женщины, чье тело практически сгнило», — говорится в сообщении.

В настоящий момент на месте обнаружения останков работают следователи. Личность погибшей устанавливается.

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