РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 июл. 21-летний мужчина пропал три дня назад в городском округе Подольск, он не ориентируется в пространстве, сообщается в группе «Инфорг Лизаалерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Внимание! Помогите найти человека! Пропал Михаил Юревич 1998 года рождения, проживал в деревне Александровка. 16 июля 2020 вышел из дома и не вернулся. Не ориентируется в пространстве», - говорится в сообщении.

Рост мужчины 180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-голубые. Был одет в красную клетчатую рубашку, бежевые шорты, черную майку, черные кеды.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о его местонахождении, просят сообщить по телефону 112 или 8 (800) 700-54-52. Нужна помощь добровольцев для розыска.