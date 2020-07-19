РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 июл. В микрорайоне Львовский городского округа Подольск полицейские нашли живой 16-летнюю девочку, пропавшую семь дней назад, сообщается в группе «УМВД России по городскому округу Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Полицейские УМВД России по Подольску разыскивали Анну Ушакову 2003 года рождения, проживающую в микрорайоне Львовский на улице Магистральная. Девочка ушла из дома 13 июля. Это уже не первый ее побег.

«УМВД России по Подольску благодарит всех за помощь. Подросток найден», - говорится в сообщении.