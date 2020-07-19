РИАМО - 19 июн. Число российских военнослужащих, которые вылечились после инфицирования коронавирусом, превысило 8 тысяч, пишет Газета.ru.
«Согласно данным Минобороны РФ, за минувшие сутки выздоровел 71 человек. Общая численность выздоровевших увеличилась до 8049 военнослужащих», — говорится в сообщении.
Кроме того, 213 военных сняли с контроля врачей после второго отрицательного результата тестирования на Covid-19.
За минувшие сутки по России зафиксировано 6109 случаев коронавируса.
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Текстовая трансляция
19 ИЮЛЯ
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.
- 10 человек с Covid‑19 скончались в Подмосковье за сутки. За весь период пандемии в регионе умерло 1058 человек.
- Еще 171 случай коронавируса выявили в Московской области. Общее число случаев инфицирования с начала пандемии составило 61 743.
- Еще 319 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье. Всего с начала пандемии выздоровели свыше 43,3 тысячи человек.
- 591 случай коронавируса выявили в столице за сутки. За весь период пандемии было подтверждено 233 545 случаев инфицирования.
- Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 359 пациентов. Всего от инфекции в городе вылечили свыше 170,5 тысяч пациентов.
- В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом. Общее число скончавшихся достигло 4299.
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