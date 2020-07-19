РИАМО - 19 июл. Жителя подмосковного Дмитрова задержали по подозрению в истязании двухлетнего пасынка, мужчина регулярно бил ребенка из неприязни к нему, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

По данным следствия, с 1 по 18 июля мужчина систематически причинял малолетнему телесные повреждения. Отчим наносил мальчику удары по голове, лицу, телу, рукам и ногам.

«На допросе у следователя подозреваемый заявил, что совершил преступление из-за неприязненного отношения к мальчику», — говорится в сообщении.

В ближайшее время мужчине предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Пострадавшему ребенку назначили судебно-медицинскую экспертизу. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.