РИАМО - 19 июл. В деревне Назарьево городского округа Шаховская обнаружили боеприпас времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В 19:00 18 июля 2020 года от оперативного дежурного поступило сообщение об обнаружении боеприпаса времен ВОВ», - говорится в сообщении.

Угрозы жизнедеятельности населения нет. Силами ОВД города Шаховская выставлена охрана на месте находки.

Уничтожение и изъятие найденного боеприпаса запланировано силами взрывотехнического отряда ПСО-22 ГКУ МО «Мособлпожспас» на 22 июля.