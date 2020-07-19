РИАМО - 19 июл. Ученые заявили о возможном появлении в далеком будущем нового океана в восточной части Африки, пишет Газета.ru.

По мнению исследователей, через 5-10 миллионов лет в регионе Афар в Эфиопии образуется тектонический разлом, который приведет к разделению континента на две части.

«Участок находится на стыке трех тектонических плит, в настоящее время медленно отдаляющихся друг от друга», — отмечается в материале NBC News.

В 2005 году в регионе образовалась трещина, длина которой сейчас составляет порядка 56 километров.

По словам специалистов, это единственное место на планете, где можно изучить, как континентальный рифт становится океаническим рифтом.

В данный момент точно неизвестно, что послужило причиной гигантского разлома. Ученые предполагают, что явление вызвано нарастающим давлением из-за поднимающейся магмы. В данный момент они следят за движением плит с помощью спутников GPS.