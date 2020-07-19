РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 июл. На четырех энергообъектах подмосковного Подольска с 20 по 23 июля возможны отключения электричества из-за плановых работ, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«Подольское производственное отделение АО «Мособлэнерго» информирует о возможных плановых отключениях электроэнергии. На энергообъектах, обсуживаемых компанией, будут проводиться технические работы для повышения надежности электроснабжения потребителей», - говорится в сообщении.

Для обеспечения безопасного выполнения работ отключение электричества планируется из-за техобслуживания оборудования 20 июля в доме культуры поселка Быково, для определения места прохождения кабельной трассы свет отключат 21 июля в котельной поселка МИС.

Также 22 июля запланировано техническое обслуживание энергообъекта в деревне Слащево, а 23 июля - в СНТ «Метрополитен».