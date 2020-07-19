РИАМО - 19 июл. В Московской области подтопления зафиксированы на 15 дачных участках и пяти частных домах Можайского округа, а также подтоплены два участка дороги в Наро-Фоминском округе, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Подмосковью.

В области 15 июля за 12 часов выпало более 50 миллиметров осадков, что составляет 55,5% от месячной нормы. Также 16 июля в регионе выпало до 5 миллиметров осадков, а в ночь на 17 июля — до 4 миллиметров при месячной норме 90 миллиметров.

«В двух муниципальных образованиях (одно СНТ, два населенных пункта) остаются подтопленными 15 дачных участков (Можайский городской округ, СНТ «Виктория»), пять дачных домов (Можайский городской округ, СНТ «Виктория»)», — говорится в сообщении.

Кроме того, в Наро-Фоминском городском округе зафиксирован перелив двух участков дорог. Инциденты произошли в деревнях Мальцево и Набережная Слобода.

За воскресенье в Московской области от воды уже освободили 26 дачных участков и 20 домов.

Уровень воды в СНТ «Виктория» Можайского округа составляет 10 сантиметров, в деревне Мальцево Наро-Фоминского округа — 25 сантиметров.

В воскресенье к ликвидации последствий подтопления привлекается 381 человек и 48 единиц техники, в том числе от МЧС России — шесть человек и две единицы техники.