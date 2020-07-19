РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 июл. В поселке Нахабино городского округа Красногорск временно изменили схему подхода пассажиров к станции второго Московского центрального диаметра, сообщил начальник управления транспорта, связи и дорожной деятельности муниципалитета Евгений Владимирский.

«Уважаемые пассажиры, со стороны улицы Вокзальной временно закрыт проход от остановки мимо водонапорной башни к конкорсу», - написал Владимирский в своем Instagram-аккаунте.

По его словам, в настоящее время ведется работа по обустройству постоянно действующего тротуара с асфальтовым покрытием.

«Работы будут идти до вторника (21 июля - ред.). Приносим свои извинения», - заключил Владимирский.