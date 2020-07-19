РИАМО - 19 июл. Число новых выявленных случаев коронавируса в столице на 13,7% меньше, чем две недели назад, уровень заболеваемости стабильно идет на спад, сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с Covid-19.

За сутки в столице подтвердили 591 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 359 пациентов, скончались 14 человек с коронавирусом.

«Среди новых заболевших — 51,6% — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 27,9% граждан — от 46 до 65 лет, а 8,5% — от 66 до 79 лет», — отмечается в сообщении.

Только 3,7% заболевших граждан – старше 80 лет. Также 8,3% являются детьми. Все пациенты находятся под медицинским наблюдением.

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Текстовая трансляция

19 ИЮЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- 10 человек с Covid‑19 скончались в Подмосковье за сутки. За весь период пандемии в регионе умерло 1058 человек.

- Еще 171 случай коронавируса выявили в Московской области. Общее число случаев инфицирования с начала пандемии составило 61 743.

- Еще 319 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье. Всего с начала пандемии выздоровели свыше 43,3 тысячи человек.

- 591 случай коронавируса выявили в столице за сутки. За весь период пандемии было подтверждено 233 545 случаев инфицирования.

- Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 359 пациентов. Всего от инфекции в городе вылечили свыше 170,5 тысяч пациентов.

- В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом. Общее число скончавшихся достигло 4299.