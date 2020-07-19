РИАМО - 19 июл. Портал «Узнай Москву» подготовил новый квест в честь 40-летия проведения летних Олимпийских игр в столице, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Онлайн-викторина состоит из десяти вопросов. Отвечая на вопросы, пользователи узнают интересные факты о подготовке и проведении масштабного спортивного события в столице.

«Те, кому посчастливилось стать свидетелем этого грандиозного спортивного праздника, во время онлайн-игры вспомнят его самые яркие моменты. Участники, которые не застали Олимпиаду-80, узнают много интересных фактов», — сказал куратор ИТ-проектов в сфере культуры и бизнеса департамента информационных технологий столицы Сергей Шакрыл.

Летние Олимпийские игры проходили в Москве с 19 июля по 3 августа 1980 года. Это были первые соревнования в истории олимпийского движения на территории Восточной Европы и первые — в СССР. Главный талисманом мероприятия стал Олимпийский Мишка, автор которого является иллюстратор детских книг Виктор Чижиков.

На территории столицы специально к Олимпиаде построили 78 объектов, среди которых, к примеру, спорткомплекс «Олимпийский», гостиница «Космос», Олимпийская деревня и множество других.

За 14 дней соревнований спортсмены, представляющие все пять континентов, установили 74 олимпийских, 39 европейских и 36 мировых рекордов.