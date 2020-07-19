РИАМО - 19 июл. В Москве за минувшие сутки зафиксировали 591 случай заражения коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии было подтверждено 233 545 случаев инфицирования, сообщает столичный оперштаб по ситуации с Covid-19.

За прошедшие сутки в городе после прохождения лечения от Covid-19 выздоровели 359 человек, скончались 14 пациентов с коронавирусом.

В мегаполисе количество новых случаев заражения коронавирусом уменьшается в среднем на 15% еженедельно.

В России подтвердили 6109 случаев инфекции за сутки, при этом, 24,8% новых случаев не имеют клинических проявлений Covid-19. Скончались 95 пациентов с подтвержденным коронавирусом, вылечился 3 481 человек.

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Текстовая трансляция

19 ИЮЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- 10 человек с Covid‑19 скончались в Подмосковье за сутки. За весь период пандемии в регионе умерло 1058 человек.

- Еще 171 случай коронавируса выявили в Московской области. Общее число случаев инфицирования с начала пандемии составило 61 743.

- Еще 319 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье. Всего с начала пандемии выздоровели свыше 43,3 тысячи человек.

- 591 случай коронавируса выявили в столице за сутки. За весь период пандемии было подтверждено 233 545 случаев инфицирования.

- Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 359 пациентов. Всего от инфекции в городе вылечили свыше 170,5 тысяч пациентов.

- В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом. Общее число скончавшихся достигло 4299.