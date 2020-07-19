РИАМО - 19 июл. В Ярославском проезде в Рузе нашли боеприпас времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В 15:55 18 июля 2020 года от оперативного дежурного поступило сообщение об обнаружении боеприпаса», - говорится в сообщении.

Угрозы жизнедеятельности населения в районе находки нет. Силами ОВД города Рузы выставлена охрана.

Уничтожение и изъятие данного боеприпаса запланировано в Рузе на 20 июля.