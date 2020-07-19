РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 июл. В подмосковном Подольске 856 выпускников 20 июля напишут Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по биологии и иностранному языку, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«В понедельник, 20 июля, в Московской области пройдет ЕГЭ по биологии и иностранному языку (письменная часть). В Подольске его напишут 856 выпускников. Биология и иностранный язык традиционно пользуются популярностью у наших выпускников», – говорится в сообщении.

Результаты экзаменов по биологии и иностранному языку будут известны не позднее 2 августа.

Для данных экзаменов в Подмосковье задействуют 218 пунктов проведения ЕГЭ. Все пункты проведения экзамена работают по стандарту. В него входит специальная разметка, обязательное измерение температуры, тестирование организаторов на Covid.

Кроме того, во всех пунктах сдачи экзамена есть антисептики и средства индивидуальной защиты. Контроль за соблюдением всех требований безопасности максимальный.