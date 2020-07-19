РИАМО - 19 июл. Исторические спортивные фотографии в честь 40-летнего юбилея открытия XXII Олимпийских игр в столице появились в экспозиции виртуального музея «Москва - с заботой об истории», сообщается на официальном сайте мэра города.

«Тематическая подборка включает снимки разных лет - от 1910-х до начала 2000-х годов. Они рассказывают об истории московских спортивных обществ, тренировках и соревнованиях столичных атлетов. В число сюжетов также входят занятия физкультурой в школах, вузах и на предприятиях города», - говорится в сообщении.

Много фотографий относится к 1930-м годам. Посетители виртуального музея смогут увидеть много фотографий соревнований, занятий спортом в школах и велопробегов. Часть фотографий посвящена и самой Олимпиаде-80.

Виртуальный музей «Москва - с заботой об истории» был открыт Главархивом и центром госуслуг «Мои документы» в преддверии Дня Победы. Все его экспонаты были переданы жителями Москвы на хранение в Главархив.