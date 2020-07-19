РИАМО - 19 июл. В подмосковном Солнечногорске состоялось официальное открытие всероссийского молодежного форума «Территория смыслов», работа форума продлится до 2 сентября, говорится в сообщении пресс-службы АНО «Россия — страна возможностей».

В этом году форум второй раз проходит на площадке образовательного центра президентской платформы «Россия – страна возможностей» – мастерской управления «Сенеж». На торжественной церемонии открытия руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев зачитал участникам форума приветствие президента РФ Владимира Путина.

«Мы готовим несколько интересных предложений самым активным участникам форума. Отбор будет вестись на основе тестирования и по результатам специальной системы оценки. Среди возможностей, которые мы предлагаем участникам – зачисление 30 лучших ребят в «Школу тренеров и модераторов» мастерской управления «Сенеж». Впервые мы планируем пригласить на очное обучение в нашу мастерскую лучших онлайн-участников форума. Тех, кому будет предоставлена возможность побывать в «Сенеже», мы определим позже, уже по итогам форума», — сказал гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Он также выразил слова благодарности правительству Московской области и лично губернатору Андрею Воробьеву, а также администрации городского округа Солнечногорска и лично главе города Владимиру Слепцову за помощь в подготовке форума и эффективное взаимодействие.

На первой смене — «Амбассадоры форума» — встретятся лучшие участники прошлых лет: 100 мастер-участников (физически находятся на площадке форума офлайн), 300 цифровых аватаров (участники входят в мини-команду мастера-участника и участвует онлайн), а также онлайн-участники (регистрируются в АИС «Молодежь России», «посещают» лекции, имеют возможность задавать вопросы спикерам и гостям через платформу) и вольные слушатели, количество которых не ограничено.

В рамках первого дня смены, которая продлится до 24 июля, состоялся диалог на равных на тему «Жизнь постКовид. Как быть готовым?», спикерами стали руководитель Росмолодежи Александр Бугаев, заместитель гендиректора АНО «Россия – страна возможностей» Владислав Даванков и проректор НИУ ВШЭ Валерия Касамара.

Всего же форум «Территория смыслов» примет еще пять тематических смен: с 26 июля по 1 августа — «Гражданское общество»; с 3 по 9 августа — «Политика и сетевые лидеры»; с 11 по 17 августа — «Вызовы образования»; с 19 по 25 августа — «Служение Отечеству»; с 27 августа по 2 сентября — «Цифровая экономика».

Форум «Территория смыслов» проводится с 2015 года, до 2018 года он проходил во Владимирской области. С 2019 года площадкой форума стала мастерская управления «Сенеж» в Подмосковье.