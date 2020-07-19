РИАМО - 19 июл. На Третьем транспортом кольце в районе Нижегородской эстакады произошла дорожная авария с участием двух грузовиков, сообщил РИАМО представитель пресс-службы Главного управления МВД России по Москве.

«ДТП произошло в районе Нижегородской эстакады с участием двух грузовиков. На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливают все обстоятельства», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что информация о пострадавших в данной аварии не поступала.