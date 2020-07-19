РИАМО - 19 июл. С 20 по 26 июля в рамках фестиваля «Московские сезоны дома» пройдут спортивные онлайн-тренировки, кулинарные и творческие мастер-классы, рассказы об интересных местах столицы, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«В понедельник, 20 июля, в 11:00 в гостях у нас - Павел Макаров, известный многим как «Офисный планктон». Павел расскажет о своих любимых местах для прогулок по столице и о том, по чему он больше всего соскучился за карантин», - говорится в сообщении.

Интервью с создателем проекта «Гуляем по Москве» Евгением Степановым появится на страничках «Московских сезонов» в социальных сетях 23 июля в 10:00. Он расскажет про «самые московские места» мегаполиса.

Любителей готовить ждут на онлайн-мастер-класс 21 июля в 13:00. Шеф-повар Юрий Книжник научит готовить томаты в кисло-сладком соусе. А 24 июля в 12:00 шеф-повар и консультант по ресторанному менеджменту Иван Кудряшов расскажет о сладких блюдах для пикника. Все желающие смогут узнать секреты приготовления десертного супа гаспачо из клубники, брускетт с клубникой и маскарпоне, а еще с рикоттой и грушей.

Любителей спорта на следующей неделе ждут тренировки с игроками регби-клуба ЦСКА, чемпионами Высшей лиги сезона-2019 по регби-15 и регби-7. Они пройдут с 20 по 24 июля. Начало в 10:00.

«Новая серия занятий по этикету – для тех, кто хочет чувствовать себя уверенно в любой ситуации! Любите ли вы круассаны так, как любим их мы? А знаете, как их правильно есть? Руками, или, может быть, с помощью столовых приборов? А что делать с пиццей и как ее едят в Италии? Именно об этом мы поговорим во вторник, 21 июля, в 15:00», - добавляется в материале.

Узнать о правилах переписки и делового общения в Сети можно будет на занятиях по нетикету 24 июля в 15:00.

22 июля в 14:00 всех ждут на «Цветочное чаепитие» от «Лиги Цветочных Чемпионов». Для создания цветочного настроения участникам мастер-класса нужно подготовить красивую посуду - и свежесрезанные цветы, а также любимые сезонные ягоды или фрукты.

Кроме того, на страницах соцсетей проекта можно будет обсудить влияние художественной литературы на современную повседневную жизнь, узнать, как восприятие красоты менялось в разные исторические эпохи, «сходить» на литературно-архитектурную прогулку «от Пречистенских до Арбатских ворот», а еще испечь летний пирог с нектаринами и франжипаном.