РИАМО - 19 июл. Возле деревень Татариново и Вяземское Можайского городского округа обнаружили боеприпасы времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«Угрозы жизни и жизнедеятельности нет. Выставлена охрана силами ОМВД города Можайск», - говорится в сообщении.



Изъятие и уничтожение боеприпасов запланировано силами взрывотехнического отряда ПСО-22 ГКУ МО «Мособлпожспас» на 21 июля.