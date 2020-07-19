РИАМО - 19 июл. В Москве от Covid-19 за сутки выздоровели 359 человек, всего от инфекции в городе вылечили свыше 170,5 тысяч пациентов, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 359 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 170 539» - сказала Ракова.

После лечения от Covid-19 все пациенты проходят специальные исследования, которые подтверждают отсутствие в организме инфекции.

Тем москвичам, кто уже вылечился от коронавируса, предлагают стать донорами плазмы или социальными волонтерами. Все желающие могут обратиться по данным вопросам на горячую линию: 8 (495) 870-45-16. Операторы принимают звонки каждый день с 09:00 до 19:00.

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Текстовая трансляция

19 ИЮЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- 10 человек с Covid‑19 скончались в Подмосковье за сутки. За весь период пандемии в регионе умерло 1058 человек.

- Еще 171 случай коронавируса выявили в Московской области. Общее число случаев инфицирования с начала пандемии составило 61 743.

- Еще 319 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье. Всего с начала пандемии выздоровели свыше 43,3 тысячи человек.

- 591 случай коронавируса выявили в столице за сутки. За весь период пандемии было подтверждено 233 545 случаев инфицирования.

- Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 359 пациентов. Всего от инфекции в городе вылечили свыше 170,5 тысяч пациентов.

- В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом. Общее число скончавшихся достигло 4299.