РИАМО - 19 июл. Директор «Аптекарского огорода» Алексей Ретеюм обратился ко всем поклонникам сада с просьбой оказания финансовой помощи для проведения ежегодного осеннего фестиваля цветов, на его проведение необходимо несколько миллионов рублей.

«К сожалению, этот год оказался очень тяжелым для сада. По всем известным причинам «Аптекарский огород» был закрыт более чем на три месяца, что критически сказалось на его финансах. С конца марта ни посетителей, ни прибыли не было. Содержание «Аптекарского огорода» целиком и полностью зависит от входной платы — чем выше посещаемость, тем больше средств. А посещаемость зависит от выставок и других мероприятий, которые проводятся в саду», - написал Ретеюм в своем аккаунте в Instagram.

По его словам, культурная программа в саду оказалась на грани краха. «Аптекарский огород» остался без финансовых средств на проведение ежегодного осеннего фестиваля цветов с выставкой хризантем.

На его проведение необходимо несколько миллионов рублей. Данные средства нужно собрать до середины августа, на них будет закуплены растения.

«Мы обращаемся к вам — нашим друзьям, подписчикам, гостям и просто неравнодушным к судьбе «Аптекарского огорода» — за поддержкой. Вы можете поддержать проект на любую сумму, приобрести входные билеты и интересные лоты и, тем самым, напрямую поддержать «Аптекарский огород», - написал директор сада.

Поддержать «Аптекарский огород» можно с помощью проекта planeta.ru. Там желающие помочь с проведением осеннего фестиваля могут оставить свои пожертвования. В рамках проекта необходимо собрать 1 миллион рублей. Принимаются любые суммы.

За 250 рублей «Аптекарский огород» обещает разместить в специальном разделе на своем сайте имя того, кто окажет поддержку. Приглашение в сад на одну персону и благодарность на сайте можно получить за 500 рублей. Приглашение в сад на две персоны и благодарность на сайте обойдется в 900 рублей. Годовой абонемент в «Аптекарский огород» на одну персону можно приобрести за 6,5 тысяч рублей. Желающие стать меценатами выставки смогут это сделать, оплатив 100 тысяч рублей. Стать спонсором выставки можно за 150 тысяч рублей.