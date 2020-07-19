РИАМО - 19 июл. За минувшие сутки в Москве скончались 14 пациентов с диагнозом пневмония и положительным результатом на коронавирусную инфекцию, сообщает столичный оперативный штаб по ситуации с коронавирусом.

С начала пандемии в Москве выявлено 232 954 случая заражения коронавирусной инфекцией, вылечились 170 180 пациентов. Общее число скончавшихся достигло 4299.

«Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих – вызовите врача на дом», - говорится в сообщении.

Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин заявил, что из-за своевременно принятых мер ситуация с распространением данной инфекции в Москве была более управляемой. В столице каждый день проводится около 70 тысяч тестов на данную инфекцию.

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Текстовая трансляция

19 ИЮЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- 10 человек с Covid‑19 скончались в Подмосковье за сутки. За весь период пандемии в регионе умерло 1058 человек.

- Еще 171 случай коронавируса выявили в Московской области. Общее число случаев инфицирования с начала пандемии составило 61 743.

- Еще 319 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье. Всего с начала пандемии выздоровели свыше 43,3 тысячи человек.

- 591 случай коронавируса выявили в столице за сутки. За весь период пандемии было подтверждено 233 545 случаев инфицирования.

- Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 359 пациентов. Всего от инфекции в городе вылечили свыше 170,5 тысяч пациентов.

- В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом. Общее число скончавшихся достигло 4299.