РИАМО - 19 июл. Жителей Москвы и Подмосковья в воскресенье ожидает кратковременный дождь, температура может подняться до плюс 25 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«При облачной погоде с прояснениями местами пройдут кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха в столице - 22-24, по области - 20-25 градусов», - говорится в сообщении.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 749 миллиметров ртутного столба, а относительная влажность воздуха будет примерно 60%.

В регионе в воскресенье установится комфортная погода. Температура воздуха, атмосферное давление, а также содержание кислорода в воздухе прогнозируются в пределах климатической нормы.