РИАМО - 18 июл. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева на ликвидацию последствий разлива реки Городянка в Рузском округе были направлены дополнительные силы дорожных служб региона, в пиковое время в работах было задействовано более 500 человек, среди которых добровольцы из соседних муниципалитетов, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Восьмого июля из-за обильных дождей в Рузском городском округе произошел прорыв дамбы, из-за чего подтопило дома, приусадебные участки и дороги.

«На пострадавших дорогах завершаются работы по укладке асфальта и благоустройству прилегающей территории. Основные работы по восстановлению пострадавшей территории выполнены на 90%. На улицах Красной, Красноармейской, Городянской ведутся работы по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия», - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он добавил, что ранее на дорогах заменили основание и уложили нижний слой асфальтобетона, также оперативно был восстановлен мост через реку Городянка, что позволило в короткие сроки обеспечить временным автомобильным и пешеходным движением жителей ближайших домов.

«Сейчас постоянно на территории находятся около 80 рабочих и 17 единиц дорожной техники. Затрудняют работы непрекращающиеся дожди, но мы рассчитываем, что в ближайшие дни полностью завершим ремонт и благоустройство территории. После чего жители смогут комфортно добираться до своих домов», - пояснил министр.

Также отремонтирован тротуар от улицы Красной до улицы Красноармейской и установлены два новых автобусных павильона. Кроме того, на территориях, прилегающих к реке, смонтированы водопропускные трубы и будут устроены водоотводные лотки, чтобы исключить подтопления в дальнейшем. Они в комплексе обеспечат водоотвод.

Помимо этого, в ближайшее время начнется установка заборов на участках собственников жилья. Все детали предстоящих работ администрация городского округа согласовывает с жителями.

«Хочу поблагодарить губернатора Андрея Юрьевича Воробьева за помощь, которая по его распоряжению будет выплачена пострадавшим от подтопления. Также 2 миллиона рублей выделено на проведение экспертизы пострадавшего жилья. Уже осмотрено 20 объектов. Результаты должны быть у нас на руках в понедельник. После этого владельцы домов смогут принять решение о дальнейшей судьбе строений», - сообщил глава Рузского городского округа Николай Пархоменко.