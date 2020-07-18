РИАМО - 18 июл. Исследователи выяснили, что через укусы комаров не может произойти заражение коронавирусной инфекцией, сообщает Газета.ru.
Итоги исследования опубликованы в общенаучном журнале Nature.
Мнение ученых совпадает с точкой зрения специалистов Всемирной организации здравоохранения, которые ранее говорили, что пока нет доказательств возможности заражения Covid-19 через комаров.
В России за сутки зафиксировали 6 234 случая заражения Covid-19 в 84 регионах, за весь период эпидемии зарегистрировано 765 437 случаев инфицирования, скончались 12 247 пациентов, вылечились 546 863 человека.
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Текстовая трансляция
18 ИЮЛЯ
- За сутки в подмосковных больницах от коронавируса погибли пять пациентов.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.
- Еще 173 случая коронавируса выявили в Подмосковье.
- Число новых случаев Covid‑19 в Москве уменьшается на 15% каждую неделю.
- Подмосковные врачи с начала пандемии вылечили более 43 тысяч пациентов с коронавирусом. За последние сутки прирост составил 327 человек.
- В Москве зафиксировали 578 случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся в столице превысило 232 тысячи человек.
- Еще 543 человека вылечились в Москве от Covid-19. Общее число выздоровевших москвичей составляет 170 тысяч.
- В столице за прошедшие сутки от коронавируса умерли 14 человек. Общее число летальных исходов по столице превысило четыре тысячи.
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