РИАМО - 18 июл. Исследователи выяснили, что через укусы комаров не может произойти заражение коронавирусной инфекцией, сообщает Газета.ru.

Итоги исследования опубликованы в общенаучном журнале Nature.

«Исследователи узнали, что даже в экстремальных условиях SARS-CoV-2 не может «самовоспроизводиться в комарах». Именно поэтому человек не может заразиться вирусом даже в случае, если ранее комар кусал носителя инфекции», — отмечается в материале.

Мнение ученых совпадает с точкой зрения специалистов Всемирной организации здравоохранения, которые ранее говорили, что пока нет доказательств возможности заражения Covid-19 через комаров.

В России за сутки зафиксировали 6 234 случая заражения Covid-19 в 84 регионах, за весь период эпидемии зарегистрировано 765 437 случаев инфицирования, скончались 12 247 пациентов, вылечились 546 863 человека.

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Текстовая трансляция

18 ИЮЛЯ

- За сутки в подмосковных больницах от коронавируса погибли пять пациентов.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Еще 173 случая коронавируса выявили в Подмосковье.

- Число новых случаев Covid‑19 в Москве уменьшается на 15% каждую неделю.

- Подмосковные врачи с начала пандемии вылечили более 43 тысяч пациентов с коронавирусом. За последние сутки прирост составил 327 человек.

- В Москве зафиксировали 578 случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся в столице превысило 232 тысячи человек.

- Еще 543 человека вылечились в Москве от Covid-19. Общее число выздоровевших москвичей составляет 170 тысяч.

- В столице за прошедшие сутки от коронавируса умерли 14 человек. Общее число летальных исходов по столице превысило четыре тысячи.