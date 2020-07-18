РИАМО - 18 июл. В министерстве финансов России считают, что антикризисные меры, которые были приняты в РФ, помогут в скором времени вернуться к обычной жизни, в том числе и в области бюджетной политики, сообщает Газета.ru.

«Россия исходит из необходимости возвращения к соблюдению действующих «бюджетных правил» с 2022 года», — отмечается в материале.

При этом 2021 год рассматривается как переходный период.

В ведомстве надеются, что принятые антикризисные меры помогут сделать сокращение экономики «не таким глубоким», а ее восстановление произойдет быстрее, чем в других странах.