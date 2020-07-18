РИАМО - 18 июл. В деревне Красноиншино Можайского округа после затопления вода в колодце стала непригодной для употребления, поэтому активисты «Молодой Гвардии» обеспечили жителей чистой водой, говорится в сообщении пресс-службы организации.

Члены Московского областного отделения организации «Молодая Гвардия Единой России» продолжают помогать жителям Можайского округа, которые пострадали из-за подтопления, вызванного сильными дождями.

«Деревня Красноиншино на время оказалась отрезанной от «большой земли» из-за размытия дороги. Теперь путь восстановлен силами областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры, а также окружной администрации. Всего за сутки отсыпана временная дорога, поэтому мы смогли добраться сюда без проблем», – сказал руководитель регионального отделения МГЕР Александр Толмачев.

Он отметил, что в деревне много пенсионеров, семей с детьми, а также людей, которым тяжело самостоятельно съездить и привезти себе нужное количество воды. Активисты привезли жителям 2,5 тонны воды в пятилитровых бутылках.

Толмачев поблагодарил компанию «Святой источник», которая откликнулась и предоставила необходимое количество воды.

«Хочу поблагодарить молодежь и социально ответственный бизнес за их отзывчивость и внимание к жителям нашего округа, которые пострадали в результате паводка», – подчеркнул глава Можайского округа Дмитрий Абаренов.