РИАМО - 18 июл. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Свято-Троицкую Сергиеву лавру в праздник обретения честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского, сообщается на сайте Троице-Сергиевой лавры.

«Святейший владыка проследовал в Троицкий собор, где поклонился честным мощам преподобного Сергия Радонежского, святыням Никоновского придела и Серапионовой палаты», — отмечается в материале.

Патриарх возглавил служение Божественной литургии на Соборной площади, где собрались многочисленные паломники.

Святейшего патриарха встречали наместник Троице-Сергиевой лавры епископ Парамон, ректор Московской духовной академии епископ Звенигородский Питирим, председатель комитета по международным делам Госдумы РФ Леонид Слуцкий, первый зампред Мособлдумы Никита Чаплин, глава Сергиево-Посадского округа Михаил Токарев и насельники Лавры.