РИАМО - 18 июл. Москвичи, скорее всего, смогут поехать по путевкам «Мосгортура» только на следующий год, и если эпидемиологическая ситуация не изменится, то путевки придется перенести, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Я думаю, лучше рассчитывать на следующий год. Мы вообще продлили эти путевки до конца 2020 года. Думали, что все-таки будет возможность поехать в другие регионы страны — на юг, в Краснодар, в Крым», — сказал Собянин в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

В связи с постановлением главного санитарного врача России поездки в детские лагеря в другие регионы невозможны.

Москвичи могут поехать только в Московскую область, уточнил Собянин. Он объяснил, что это небольшой объем от всех заявок.

«Большинство заявок и путевок у нас для поездок в другие регионы. Поэтому мы вынуждены будем, скорее всего, перенести, если ситуация не изменится, на следующий год», — заключил мэр.

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Текстовая трансляция

18 ИЮЛЯ

- За сутки в подмосковных больницах от коронавируса погибли пять пациентов.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Еще 173 случая коронавируса выявили в Подмосковье.

- Число новых случаев Covid‑19 в Москве уменьшается на 15% каждую неделю.

- Подмосковные врачи с начала пандемии вылечили более 43 тысяч пациентов с коронавирусом. За последние сутки прирост составил 327 человек.

- В Москве зафиксировали 578 случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся в столице превысило 232 тысячи человек.

- Еще 543 человека вылечились в Москве от Covid-19. Общее число выздоровевших москвичей составляет 170 тысяч.

- В столице за прошедшие сутки от коронавируса умерли 14 человек. Общее число летальных исходов по столице превысило четыре тысячи.