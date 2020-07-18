РИАМО - 18 июл. В Московской области подтопления зафиксированы на 41 дачном участке и в 25 частных домах Можайского округа, а также подтоплены два участка дороги в Наро-Фоминском округе, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«По состоянию на 18:00 субботы остаются подтопленными: 41 дачный участок (Можайский городской округ, СНТ «Виктория» (28), СНТ «Стрела» (13) и 25 дачных домов (Можайский городской округ, СНТ «Виктория» (18), СНТ «Стрела» (7)», — говорится в сообщении.

Также зафиксирован перелив двух участков дороги в Наро-Фоминском городском округе в деревне Мальцево и в деревне Набережная слобода.

От воды за сутки удалось освободить 48 дачных участков в городском округе Истра в СНТ «Радуга» (20) и СНТ «Юстиция» (28), а также один участок дороги в городском округе Лотошино в деревне Узорово.

К работам по ликвидации ЧС привлечены 483 человека и 78 единиц техники.

Уровень воды в СНТ «Виктория» составляет 20 сантиметров, в СНТ «Стрела» – 10 сантиметров, в деревне Мальцево – 30 сантиметров.