РИАМО - 18 июл. В 2020 году из-за пандемии коронавируса объемы благоустройства столицы будут меньше, чем в прошлом году, власти планируют завершить благоустройство Северного речного вокзала, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Из знаковых объектов доделаем только то, что начали. Это Северный речной вокзал — само здание, парк, соседние территории, а также следующая очередь благоустройства возле Киевского вокзала. На некоторых вылетных магистралях начнем работать. <...> Объем, конечно, будет значительно ниже, чем в предыдущие годы», — сказал Собянин в интервью радиостанции «Комсомольская правда».
Он добавил, что работы во дворах составят 25-30% от запланированного объема из-за простоя во время режима самоизоляции. Глава столицы считает, что работать под окнами людей, когда они были на самоизоляции, неправильно.
Он сказал, что ремонтные дорожные работы и часть проектов благоустройства, по которым есть контракты, будут выполнены.
Несмотря на то, что объемы в этом году меньше, по словам мэра, их собираются нарастить в последующие годы.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
Текстовая трансляция
18 ИЮЛЯ
- За сутки в подмосковных больницах от коронавируса погибли пять пациентов.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.
- Еще 173 случая коронавируса выявили в Подмосковье.
- Число новых случаев Covid‑19 в Москве уменьшается на 15% каждую неделю.
- Подмосковные врачи с начала пандемии вылечили более 43 тысяч пациентов с коронавирусом. За последние сутки прирост составил 327 человек.
- В Москве зафиксировали 578 случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся в столице превысило 232 тысячи человек.
- Еще 543 человека вылечились в Москве от Covid-19. Общее число выздоровевших москвичей составляет 170 тысяч.
- В столице за прошедшие сутки от коронавируса умерли 14 человек. Общее число летальных исходов по столице превысило четыре тысячи.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии