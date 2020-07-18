РИАМО - 18 июл. В 2020 году из-за пандемии коронавируса объемы благоустройства столицы будут меньше, чем в прошлом году, власти планируют завершить благоустройство Северного речного вокзала, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Из знаковых объектов доделаем только то, что начали. Это Северный речной вокзал — само здание, парк, соседние территории, а также следующая очередь благоустройства возле Киевского вокзала. На некоторых вылетных магистралях начнем работать. <...> Объем, конечно, будет значительно ниже, чем в предыдущие годы», — сказал Собянин в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

Он добавил, что работы во дворах составят 25-30% от запланированного объема из-за простоя во время режима самоизоляции. Глава столицы считает, что работать под окнами людей, когда они были на самоизоляции, неправильно.

«Мы уже просидели май, июнь, середину июля. Поэтому восполнить этот объем невозможно», — отметил мэр.

Он сказал, что ремонтные дорожные работы и часть проектов благоустройства, по которым есть контракты, будут выполнены.

«Есть огромные территории, которые находятся еще далеко не в лучшем состоянии, ими надо заниматься. Особенно в районах. От программы «Мой район» мы не отказываемся», — подчеркнул градоначальник.

Несмотря на то, что объемы в этом году меньше, по словам мэра, их собираются нарастить в последующие годы.

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Текстовая трансляция

18 ИЮЛЯ

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- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Еще 173 случая коронавируса выявили в Подмосковье.

- Число новых случаев Covid‑19 в Москве уменьшается на 15% каждую неделю.

- Подмосковные врачи с начала пандемии вылечили более 43 тысяч пациентов с коронавирусом. За последние сутки прирост составил 327 человек.

- В Москве зафиксировали 578 случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся в столице превысило 232 тысячи человек.

- Еще 543 человека вылечились в Москве от Covid-19. Общее число выздоровевших москвичей составляет 170 тысяч.

- В столице за прошедшие сутки от коронавируса умерли 14 человек. Общее число летальных исходов по столице превысило четыре тысячи.