РИАМО - 18 июл. Власти Москвы активно занимаются развитием дистанционного образования вместе с «Яндексом» и Сбербанком, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Нас сама жизнь теперь подвигает к тому, что надо хеджировать эти риски и развивать онлайн-образование. Мы этим занимаемся вместе с «Яндексом» и Сбербанком, который развивает свою систему, с другими коммерческими системами», — сказал Собянин в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

Мэр подчеркнул, что «Московская электронная школа» и раньше была одним из приоритетных направлений в технологическом развитии образования города.

Собянин объяснил, что не нужно «закукливаться в своей бюджетной системе», а видеть, что происходить в образовательной сфере в мире, чтобы двигаться вперед и быть конкурентными.

Ранее мэр сообщил, что столица была одной из самых подготовленных к переходу на онлайн-обучение по сравнению с другими регионами России.