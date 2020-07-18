РИАМО - 18 июл. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица была одной из самых подготовленных к переходу на онлайн-обучение по сравнению с другими регионами страны.
Из-за пандемии коронавирусной инфекции московские школы были вынуждены в течение недели перейти на дистанционное обучение.
«Понятно, что идеальной ситуации мы за неделю не могли добиться. Но по сравнению с другими регионами и даже странами Москва была одной из самых подготовленных», — сказал Собянин в интервью радиостанции «Комсомольская правда».
Он отметил, что работала образовательная платформа – «Московская электронная школа», электронный дневник и электронный журнал. Эти сервисы позволили давать задания, проверять их и брать материалы.
Кроме того, глава столицы отметил оснащенность школ и наличие у всех преподавателей ноутбуков.
Мэр города надеется, что все эти возможности компенсировали пробелы из-за дистанционного обучения. Собянин не считает, что пандемия радикально повлияла на качество образования, на знания и показатели ЕГЭ.
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Текстовая трансляция
18 ИЮЛЯ
- За сутки в подмосковных больницах от коронавируса погибли пять пациентов.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.
- Еще 173 случая коронавируса выявили в Подмосковье.
- Число новых случаев Covid‑19 в Москве уменьшается на 15% каждую неделю.
- Подмосковные врачи с начала пандемии вылечили более 43 тысяч пациентов с коронавирусом. За последние сутки прирост составил 327 человек.
- В Москве зафиксировали 578 случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся в столице превысило 232 тысячи человек.
- Еще 543 человека вылечились в Москве от Covid-19. Общее число выздоровевших москвичей составляет 170 тысяч.
- В столице за прошедшие сутки от коронавируса умерли 14 человек. Общее число летальных исходов по столице превысило четыре тысячи.
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