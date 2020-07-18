РИАМО - 18 июл. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица была одной из самых подготовленных к переходу на онлайн-обучение по сравнению с другими регионами страны.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции московские школы были вынуждены в течение недели перейти на дистанционное обучение.

«Понятно, что идеальной ситуации мы за неделю не могли добиться. Но по сравнению с другими регионами и даже странами Москва была одной из самых подготовленных», — сказал Собянин в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

Он отметил, что работала образовательная платформа – «Московская электронная школа», электронный дневник и электронный журнал. Эти сервисы позволили давать задания, проверять их и брать материалы.

Кроме того, глава столицы отметил оснащенность школ и наличие у всех преподавателей ноутбуков.

«У москвичей один из лучших скоростных интернетов среди городов мира, при этом, самый доступный», — подчеркнул Собянин.

Мэр города надеется, что все эти возможности компенсировали пробелы из-за дистанционного обучения. Собянин не считает, что пандемия радикально повлияла на качество образования, на знания и показатели ЕГЭ.

«Посмотрим, что будет с показателями ЕГЭ. Я надеюсь, что они будут вполне сопоставимы. Тем более, что это не только результаты 2-3 месяцев, а 11 лет, которые ребята проучились в школе», — заключил он.

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Текстовая трансляция

18 ИЮЛЯ

- За сутки в подмосковных больницах от коронавируса погибли пять пациентов.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Еще 173 случая коронавируса выявили в Подмосковье.

- Число новых случаев Covid‑19 в Москве уменьшается на 15% каждую неделю.

- Подмосковные врачи с начала пандемии вылечили более 43 тысяч пациентов с коронавирусом. За последние сутки прирост составил 327 человек.

- В Москве зафиксировали 578 случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся в столице превысило 232 тысячи человек.

- Еще 543 человека вылечились в Москве от Covid-19. Общее число выздоровевших москвичей составляет 170 тысяч.

- В столице за прошедшие сутки от коронавируса умерли 14 человек. Общее число летальных исходов по столице превысило четыре тысячи.