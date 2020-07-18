РИАМО - 18 июл. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев совершил поездку в город Сосновоборск Красноярского края, где вспомнил свое детство и навестил первую учительницу.
Видеоролик-воспоминание опубликовали на Youtube-канале «Губернатор».
Во дворе школы №1 сохранились хоккейная коробка, где тренировался будущий губернатор, а также стол для пинг-понга, на котором он играл.
«Все было сделано на века — до сих пор стоит», — отметил Воробьев.
Губернатор также навестил свою учительницу по математике. По ее словам, маленький Андрей часто пропускал уроки из-за своего увлечения хоккеем.
«Вы строгая, но я хочу поблагодарить вас за то, что научили нас работать», – сказал Воробьев.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии