РИАМО - 18 июл. В Рузском округе на 90% завершили работы по восстановлению территорий после подтопления, для предупреждения подтоплений смонтированы водопропускные трубы, водоотводные лотки, которые обеспечат водоотвод, сообщается в Twitter-аккаунте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Восьмого июля из-за обильных дождей в Рузском городском округе произошел прорыв дамбы, из-за чего подтопило дома, приусадебные участки и дороги.

«За время работ по очистке русла реки и прилегающих территорий вывезено почти две тысячи тонн мусора», — отмечается в сообщении.

В пиковые периоды работ к восстановлению привлекали более 500 человек. На данный момент в ликвидации последствий ЧП задействовано около 80 рабочих и 17 единиц техники.

Ранее завершили строительство тротуаров на участке Волоколамского шоссе в Рузском округе.